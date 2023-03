許藍方有著「最美性學博士」的別稱,因外型亮眼及具有不俗的專業能力,經常受邀登上各大綜藝節目,她自己也在YouTube頻道上分享兩性知識,人氣火紅。然而,人紅是非多的她,日前在臉書上曬出美照竟遭到網友抨擊,對此許藍方也回應了。

許藍方昨(19日)在臉書上傳一張身穿藍色牛仔外套的美照,並配文寫下:「We need reflection rather than denying.(我們需要反思而不是否認。)」豈料,或許是因為拍攝角度以及光線問題,讓粉絲在底下留言:「沒錯!你真的變胖了!」意外引發一陣討論。

對此,許藍方直言:「有什麼意見啦!臉是不能澎澎的嗎?太瘦又說苦命,奇怪耶!」另外,也有不少粉絲就此話題幫忙緩頰,指出:「你冷靜,這樣好看」、「這是幸福胖好嗎。」更有網友提及:「你要先學會不要跟酸民吵架。」讓許藍方回覆:「有在慢慢學了,只是有時候就是忍不住,每次吵完我都會反思一下。」並在更新一則「忽略仇恨者,因為仇恨者會討厭。」的貼文。

事實上,許藍方敢說敢言的作風已不是第一次,過往也曾因網友批評她:「覺得許博士敏感易怒,不能接受玩笑,有可能是小時候自卑引起的,跟我一樣。」讓她不忍回擊:「我沒有敏感易怒!玩笑不會不能接受,只是開玩笑也要看對象。」屢屢引發網友討論。