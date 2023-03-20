許藍方有著「最美性學博士」的別稱，因外型亮眼及具有不俗的專業能力，經常受邀登上各大綜藝節目，她自己也在YouTube頻道上分享兩性知識，人氣火紅。然而，人紅是非多的她，日前在臉書上曬出美照竟遭到網友抨擊，對此許藍方也回應了。

許藍方昨（19日）在臉書上傳一張身穿藍色牛仔外套的美照，並配文寫下：「We need reflection rather than denying.(我們需要反思而不是否認。)」豈料，或許是因為拍攝角度以及光線問題，讓粉絲在底下留言：「沒錯！你真的變胖了！」意外引發一陣討論。

對此，許藍方直言：「有什麼意見啦！臉是不能澎澎的嗎？太瘦又說苦命，奇怪耶！」另外，也有不少粉絲就此話題幫忙緩頰，指出：「你冷靜，這樣好看」、「這是幸福胖好嗎。」更有網友提及：「你要先學會不要跟酸民吵架。」讓許藍方回覆：「有在慢慢學了，只是有時候就是忍不住，每次吵完我都會反思一下。」並在更新一則「忽略仇恨者，因為仇恨者會討厭。」的貼文。

事實上，許藍方敢說敢言的作風已不是第一次，過往也曾因網友批評她：「覺得許博士敏感易怒，不能接受玩笑，有可能是小時候自卑引起的，跟我一樣。」讓她不忍回擊：「我沒有敏感易怒！玩笑不會不能接受，只是開玩笑也要看對象。」屢屢引發網友討論。