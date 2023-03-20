對於前總統馬英九準備清明節赴大陸祭祖，資深媒體人王淺秋20日指出，這次很單純，四月清明節去掃墓又什麼不行的？馬英九應該是站穩腳步，沒在怕！

馬英九基金會執行長蕭旭岑19日晚間證實，前總統馬英九預定於3月27日至4月7日前往大陸湖南湘潭祭祖、南京中山陵謁陵，馬英九並將率領30位青年學生與大陸多地大學生交流。

資深媒體人王淺秋20日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，馬英九應該是站穩腳步，沒在怕。因為這次很單純，四月清明節去掃墓又什麼不行的？所有法規基礎上，時間點是可以去的，民間交流也說代表自己，他連國民黨主席都不是，這時站穩腳步就對了。

資深媒體人王淺秋。（資料照片）

王淺秋認為，這代表兩岸要和平交流，兩岸在文化無法切割的歷史淵源上是一體的，在此基礎上，才有可能找出第三條路。

王淺秋強調，當兩岸之間情感大於仇恨，交流大於封閉，兩岸在中美對抗之時，台灣最好的機會。