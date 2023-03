微風集團千金廖曉喬是微風廣場董事長廖鎮漢的妹妹,同時也是孫芸芸小姑,她2019年嫁給小10歲的「投顧研究員」老公董子淳,升格成為人妻,夫妻倆感情生活甜蜜,前年誕下兒子「Tristan」,去年又宣布懷孕,近日平安生下女兒Amelia。

廖曉喬今(20)日在社群平台發布貼文,開心宣布:「Baby Amelia,謝謝妳給了媽咪舒適的孕期,並健康的出生,沒讓媽咪痛到my little cutie pie, mommy loves you so much」同時感謝醫院的照護,透露第二胎一樣很順利,恢復狀況也很好。影片中廖曉喬挺著孕肚自拍,似乎是生產前留念照片,她紀錄生產當下,一手抱著寶寶,面對鏡頭時眼神相當自豪,皮膚看起來白淨透亮,狀態很不錯。

不少藍勾勾好友送上祝賀,女星六月(蔡君茹)留言「恭喜恭喜」,許維恩回應「太棒了~~恭喜,太開心了」,同在名媛圈子的關穎表示「Finally~!辛苦的媽媽」,嫂嫂孫芸芸直呼「超可愛的」,紅豆食府千金蔡依珊祝福「Congratulations!!!」。

廖曉喬誕下女兒。(圖/翻攝自Instagram/bridgette_xoxo)

廖曉喬婚姻邁入第4年,時常在社群平台貼出與老公的甜蜜合照,生下兒子「Tristan」也經常曬娃,不過她很注重孩子隱私,孩子的照片都會用貼圖遮擋,避免正臉曝光,一家三口生活幸福,廖曉喬也曾曬出兒子每日的餐盤,有肉有菜之外,擺盤很精緻,可見花費許多時間準備,並紀錄兒子對於這些食物的反饋,育兒上相當用心。