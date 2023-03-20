微風集團千金廖曉喬是微風廣場董事長廖鎮漢的妹妹，同時也是孫芸芸小姑，她2019年嫁給小10歲的「投顧研究員」老公董子淳，升格成為人妻，夫妻倆感情生活甜蜜，前年誕下兒子「Tristan」，去年又宣布懷孕，近日平安生下女兒Amelia。

廖曉喬今（20）日在社群平台發布貼文，開心宣布：「Baby Amelia，謝謝妳給了媽咪舒適的孕期，並健康的出生，沒讓媽咪痛到my little cutie pie, mommy loves you so much」同時感謝醫院的照護，透露第二胎一樣很順利，恢復狀況也很好。影片中廖曉喬挺著孕肚自拍，似乎是生產前留念照片，她紀錄生產當下，一手抱著寶寶，面對鏡頭時眼神相當自豪，皮膚看起來白淨透亮，狀態很不錯。

不少藍勾勾好友送上祝賀，女星六月（蔡君茹）留言「恭喜恭喜」，許維恩回應「太棒了～～恭喜，太開心了」，同在名媛圈子的關穎表示「Finally~!辛苦的媽媽」，嫂嫂孫芸芸直呼「超可愛的」，紅豆食府千金蔡依珊祝福「Congratulations!!!」。

廖曉喬誕下女兒。（圖／翻攝自Instagram／bridgette_xoxo）

廖曉喬婚姻邁入第4年，時常在社群平台貼出與老公的甜蜜合照，生下兒子「Tristan」也經常曬娃，不過她很注重孩子隱私，孩子的照片都會用貼圖遮擋，避免正臉曝光，一家三口生活幸福，廖曉喬也曾曬出兒子每日的餐盤，有肉有菜之外，擺盤很精緻，可見花費許多時間準備，並紀錄兒子對於這些食物的反饋，育兒上相當用心。