為響應世界口腔健康日，新竹市政府將於兒童口腔健康周，辦理「孕婦兒童親善愛心院所活動」，全國懷孕婦女及15歲以下兒童不限戶籍與是否住在新竹市，只要於4月1日至15日，持健保卡至竹市轄內約31家指定牙醫院所，可享免掛號費（須付健保部分負擔費用）。

市府表示，為響應320世界口腔健康日，市長高虹安今天特別到市立馬偕兒童醫院與小朋友互動並一起探索怪獸牙醫家，透過活動介紹認識牙醫照相機X光，體驗蛀牙菌害怕的祕密武器牙科工具。

高虹安也化身說故事姊姊，向孩童講述「怪獸牙醫診所」故事書，現場小朋友反應相當熱絡，驚呼聲不斷，紛紛表示「看牙醫好像沒這麼可怕！」。

高虹安說，市府重視兒童口腔健康，每年挹注經費攜手牙醫師公會共同辦理幼兒園校園巡迴口腔檢查，約有超過1萬多名學童受惠。

此外，市府將於4月1日至15日辦理「孕婦兒童親善愛心院所活動」，懷孕婦女及15歲以下兒童只要持健保卡至竹市轄內31家指定牙醫院所，可享免掛號費，呼籲家長與孩子一起來檢查口腔、保健牙齒，養成定期看牙醫的好習慣。

高虹安也分享自己小時候看牙醫的親身經歷，坦承自己也很害怕看牙醫，但後來長大之後領悟到，不早點治療的話牙齒只會更痛、更嚴重。因此特別向小朋友宣導，只要有一點點不舒服，就要趕快來跟牙醫叔叔、阿姨報到，才能及時了解牙齒狀況，平時就要養成定期看牙醫及正確刷牙的好習慣，才能擁有一口健康的好牙齒 。

牙醫師公會理事長藍鴻文提到，校園口腔檢查結果約有32％至35％的齲齒學童，此外，70％以上幼兒的致齲菌來自母親，女性懷孕期間口腔環境及體內賀爾蒙改變容易產生齲齒及牙周炎，健保署特別針對懷孕期間提供每90天可執行1次專業牙結石清除及口腔保健諮詢，讓嬰幼兒的口腔保健向前延伸至懷孕時期。

衛生局長陳厚全也提醒家長，自今年2月1日起至特約醫療院所可獲兒童牙齒塗氟補助，攜帶健保卡外，還須攜帶兒童健康手冊；臼齒窩溝封填補助自2022年9月1日起，由原本6歲至未滿9歲也放寬至6歲至未滿12歲。

另，依據衛生福利部最新資料顯示，2022年竹市0至未滿6歲牙齒塗氟利用率為84.6％，高於全國平均70.06％；6至未滿12歲窩溝封填本市共有4680人數使用補助，民眾可多善用政府提供的口腔保健政策服務。