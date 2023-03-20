瑞士銀行集團同意以30億瑞士法郎（折合約新台幣990億元）收購深陷危機的瑞士信貸銀行，但附加條件是，瑞信價值160億瑞郎的額外一級資本（AT1）債券將被註銷，引發債券持有人不滿，此消息一出震撼市場，更有人示警，這項決定將成為歐洲債市的夢魘。

根據金融時報報導，參與該交易談判的幾位人士表示，AT1債券價值歸零恐帶來深遠影響，也可能導致其他銀行債務的拋售潮。

一名瑞信AT1債券持有人示警，瑞士金融市場監管機構(Finma)的決定破壞資本結構，將對所有瑞士金融債券造成長期影響；一名銀行家則說，考量到瑞信債權人的損失比股東嚴重，這項決定將成為歐洲債市的夢魘。

Axiom Alternative Investments研究部主管Jérôme Legras痛批，瑞信債券淪為壁紙，瑞士當局公然打亂債權清償順序，並犧牲債權人，勢必讓市場大感震撼。