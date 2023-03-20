明道中學長期推動資訊安全教育不遺餘力，是教育部認定的「高中職資安教學資源與推廣中心夥伴學校」，同時資訊中心主任梁育誠、老師張傑富皆是師培計畫的中心講師，教育部日前特別頒贈「傑出中心講師」獎，表示對明道中學推廣資安教育的肯定。

明道中學指出，網際網路已經是現在人類生活不可缺乏的工具，但個資外洩、網路詐騙等事件頻傳，世界各地網路駭客攻擊防不勝防，甚至國家機密資料都可能被竊取，因此資訊安全就是國家安全，全世界都需要資安人才。

明道中學積極推動「教育部先進資通安全實務人才培育計畫」，特別在高中部選修課中開立「資訊安全導論」的學分課程，並於本學期成立「資安SIG」學生自主社群，由技術高中部資訊科2位同學廖耿鋒、林杰陞共同發起，邀請梁育誠擔任指導老師，成立訊息剛推出，就吸引近30位國中部、普通高中部、技術高中部等跨部別、跨年齡同學參加。

梁育誠說，資訊安全與未來人工智慧、物聯網、自駕車等都有密切關係，是資訊網路中的基礎要件，必須細心地層層把關，與駭客之間攻防非常之重要；資安SIG的學習計畫中，不僅有實務的系統操作、密碼學、CFT實作等，還有面對網路世界的心態教育。

明道中學校長汪大久曾在美國矽谷擔任工程師，對於推動校園資訊教育非常重視，他說，資訊安全就是國家安全，學校有義務為國家培養資安人才，且學校重視前瞻科技，將資安納入教學，同時結合人工智慧、大學及業界相關資源，希望未來網路世界可以更安全、更安心。