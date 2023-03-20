華南金2022年合併淨收益536.67億元、年增5.08％，稅後淨利再創173.08億元新高、年增0.59％，每股盈餘（EPS）1.27元，資產報酬率（ROA）自0.52％降至0.49％，股東權益報酬率（ROE）自8.82％略升至8.98％。

其中，華銀去年合併淨收益465.38億元、年增12.8％，稅後淨利167.27億元、年增14.6％，每股盈餘1.71元。主要受惠利息淨收益325.55億元、年增19％，金融商品投資利益57.93億元、年增15.4％，抵銷手續費淨收益年減6.5％、呆帳淨提存及所得稅增加影響。

華銀去年底放款餘額2.06兆元、年增2.7％，存款餘額2.95兆元、年增3.7％，存放比自69.91％升至71.22％。淨利差（NIM）0.89％、全行利差1.51％，較前年0.83％、1.25％提升。逾放比0.13％、備呆覆蓋率993.56％維持良好且優於同業水準。

華南永昌證去年稅後淨利11.07億元、年減56.16％，每股盈餘1.69元，主因資本市場交易量萎縮影響，使經紀手續費收入53.8億元、年減39.78％。華南產險去年稅後淨利4.58億元、年減49.11％，每股盈餘2.29元，主因上半年大型商業火險賠案影響及投資收益減少。

展望2023年，華南金預期華銀淨利差（NIM）將較去年微減，主因外幣淨利差減少、且存放比較低，但華銀將加強換匯交易因應，相關效益主要反應在匯兌損益。若將資金全數用於同業拆借操作，則今年調整後的淨利差將增逾0.05個百分點。

華銀表示，由於利率仍處高檔，企業戶利息負擔較重，會特別留意借戶財業務變化。去年就開始調整企金放款結構，著重收益較佳、較具潛力的中小企業放款，並掌握六大戰略企業、綠色產業、都更危老、聯貸案等。個金放款、手續費收益今年則目標成長5％、10％。