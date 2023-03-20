中保科技副董事長林建涵說，近年來配合政府政策，協力許多公部門發展建置多項AI智慧服務跟技術，陸續在各城市應用中，像是目前持續運行於新北淡水、高雄輕軌的「軌道智慧防護系統」，也獲得2023智慧城市創新應用獎。 中保科利用AIoT創新科技，積極落實永續智慧城市領航的願景，也是各縣市政府發展智慧治理的最佳夥伴。

展覽中，分別有海陸空領域的AI軌道、船舶、路安AI創新整合平台應用， 第二是邀請來自日本SECOM，首款可視聽、嗅、觸「cocobo」AI巡邏機器人在中保科技攤位亮相，真實展現AI機器人巡邏應用，參觀者在中保科技設計的智慧展攤位中，就能一次全面掌握時下先進的智慧交通、醫療照護、智慧救災、永續節能等創新智慧城市應用。

中保科在智慧城市展中推出「AI 路安整合大平台」可以讓車流監控跟道路異常監控整合，也是一項創新服務。另外，展區現場還有也結合陸海空三大場域應用，分別是利用AI影像辨識開發的「六合一軌道智慧防護系統」，「船舶監控平台」助力港務運行，讓管理者即時掌握城市運作實況，提升場域安全性並進行節能輔助。