郭雪芙出席時尚電商平台代言記者會，身上女神款潮服部分收益將捐世界展望會。（陳俊吉攝）

郭雪芙出席時尚電商平台代言記者會，身上女神款潮服部分收益將捐世界展望會。（陳俊吉攝）

女神郭雪芙20日代言電商平台，對於戀情一向低調的她，難得侃侃而談感情現況，被問及「姊弟戀」烏龍緋聞對象蔡凡熙日前傳出新戀情，她笑答：「當然鬆一口氣啊！還好終於沒我的事了！」透露蔡凡熙平常跟這群姊姊們聚會時，大家就會關心問他有沒有新對象、故意鬧他，日前因同遊日本而傳出姊弟戀時，她第一個想法就是「很無聊」。

交往對象可以接受弟弟？郭雪芙說，「希望我的對象是可以成熟穩重，沒有特別設限條件，但希望可以照顧自己的」，她坦言每次傳出這種事就覺得很累，她會跟大家解釋，但信不信好像是另一回事。至於原本被大家湊對還傳交往1年多分手的王子邱勝翊，她也直言跟王子真的不是，兩人友情是否受影響？她說還好，後來有一起出席記者會也還好，一起拍戲工作那段時間確實會聊天，但私下很少聚會，「前期沒拍戲大家會一起聚，後期各自忙碌就還好」。

被問對戀愛是否很期待？她苦笑說：「眼神死！可遇不可求，除非去相親，但刻意介紹很尷尬，還是不要，自然去認識吧！不然出國遇遇看好了！」能接受異國戀？她說遇到才知道，還笑說：「不然先去澳洲好了，因爲雷神索爾住在那裡，澳洲男生應該都很帥吧！」她說自己從沒拜過月老，平常也很宅，疫情期間曾經長達一、兩個月完全沒出門，「也要能遇到對象才能談戀愛，當然希望可以遇見！」並透露之前去好友袁艾菲家玩塔羅牌，有算到「今年9月會有機會遇到好對象，明年3月可能開花結果」，她不確定準不準，但確實也會期待，所以除了工作，還是要多出門交朋友。

她也是BLACKPINK粉絲，卻錯過演唱會，坦言有朋友原本說有票會釋出，她前幾天在台東工作，等到演唱會前兩天還沒拿到才決定放棄，本來還一度想要直奔高雄，後來因為不確定有票，很怕冒險去了，如果當天沒拿到票站在門口可能會哭。她說本來就有在關注BLACKPINK、很喜歡她們的歌，最喜歡Lisa，與楊謹華都是BLACKPINK粉絲，聚會時兩人還會一起唱跳，「其他人也會亂跳，但我們兩個特別嗨」。