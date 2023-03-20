2023樂天女孩全新陣容。（池宗玲攝）

籃籃、林襄、Yuri（陳怡叡）、孟潔、陳伊等32位啦啦隊女神，今（20日）出席2023樂天女孩全新陣容舉辦開季媒體見面會，第3年連任隊長的籃籃期許有朝一日，人數能朝AKB48邁進。籃籃、林襄、Yuri上周末都到高雄欣賞BLACKPINK演唱會，順利進場的籃籃、林襄表示現場氣氛超嗨，很興奮可以看到偶像，有被前排歌迷擋住嗎？2人說BLACKPINK成員有叫大家起立，但她們擔心擋到後面，就不太敢站起來，大多時候都透過大螢幕欣賞。

透過朋友買5800價位門票的Yuri，則到場才驚覺被騙，她無奈表示，聽到場內的音樂、尖叫聲時差點難過落淚，Yuri說幫忙買票的朋友也是被騙，現場很多歌迷都跟她一樣被騙，她最後也有報警，「真的精神疲累、幼小心靈受傷，雖然希望把錢拿回來，但還是比較想要看BLACKPINK」。

籃籃日前在世界棒球經典賽，台灣逆轉勝義大利時感動落淚，感動許多網友，她今表示第一場對巴拿馬時抱持平常心，但看到台灣球員逆轉義大利真的很感動，「當下的眼淚是感動的眼淚，覺得台灣有機會可以打進8強」。

連3年擔任隊長的籃籃，已經備好美食要帶新成員李多慧去品嚐。（池宗玲攝）

對於新成員李多慧的加入，籃籃表示相當期待，「像球隊洋將的概念一樣，她加入可以擔任領舞，帶領我們更上一層樓，變得更好」，她說已經搜集好許多美味餐廳，要帶李多慧去品嚐。至於對話方面，籃籃則說因為之前有到韓國開球，基本的會話都可以。