大陸外交部發言人汪文斌。（圖／大陸外交部）

美國政府消息人士稱，確認中國製彈藥已多次在烏戰場被使用。大陸外交部發言人汪文斌20日主持例行記者會時說，向烏克蘭戰場提供武器的不是中方，而是美方。

共同社英文網18日報導，美國政府消息人士週五表示，美國已證實在烏克蘭戰場上，有中國彈藥被使用，並懷疑這些彈藥是由俄羅斯軍隊發射的。美國正在保持警惕並繼續密切追蹤觀察，同時已向美國一些合作夥伴進行通報。

汪文斌對此指出，中方在烏克蘭問題上一貫秉持客觀公正立場，「我們所做的一切歸結為一句話，就是勸和促談」。他強調，中方始終站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊，將繼續為烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。

汪文斌表示，至於所謂的「美國政府消息人士」的言論，他想強調的是，向烏克蘭戰場提供武器的不是中方，而是美方；美方應該停止拱火遞刀，煽風點火，停止對他國指手畫腳、脅迫、恫嚇，為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用，而不是相反。