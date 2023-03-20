近年因受疫情影響、通膨、原物料上漲、產品供應鏈不穩及國際運費飆漲，日本UCHINO部分商品不得不跟著調漲；而今年UCHINO供應鏈回穩及運費漸漸回落，儘管物價及世界原物料仍然持續飆升，且通膨高漲時期，UCHINO春夏居家服及毛巾新品，將以優惠價格回饋台灣，逆勢調降10～15％，單款最高降額可達2,000元。

UCHINO指出，前兩年已因應原物料上漲、產品供應鏈不穩及國際運費飆漲，而調漲價格，今年則因供應鏈回穩及運費等回落，仍堅持市場機制，順勢調降價格，回饋消費者。