因應SVB爆發倒閉事件，薛博升指出，富邦台美雙星多重資產基金密切監控三大風險監控指標（GRI(全球風險指標)+VIX(股債共生模型)+SVS(波動率穩定策略)，簡稱G.V.S監控機制）出現警示訊號為風險趨避，經理人同步在第一時間將持股/債水位降至84％（SVB事件爆發前資產配置比重高於84％），並維持基金之流動性部位為16％因應。目前基金投資組合配置仍在可控的範圍內。

針對後市看法，薛博升仍持續看好台美兩大市場未來的成長潛力。美國部分，根據研調機構預測，標普500企業EPS年增率將在第一季落底後逐季回升，下半年的表現將優於上半年。其中科技成長性最佳、醫療照護、工業與非必須消費皆有很大成長空間。

台股方面，推升今年台股漲勢的重要推手，主要來自於外資買超帶動。而台股漲勢能否延續的兩大關鍵，其一、外資買超台股的續航力；其二、則為資金淨匯入的狀況。今年台積電法說看好經濟將在第二季落底，下半年景氣會反轉向上；內需部分，2/21已三讀通過，普發6000元在即，加上國安基金暫時未退場，台股金兔年行情可期。

綜上所述，今年雖尚有諸多風險因子干擾金融市場，但多數國家的經濟皆已自疫後逐步復甦，富邦台美雙星多重資產基金除了可選擇累積或配息級別外，還有機會享有因淨值增值所帶來資本利得，採取多重資產基金布局台美市場，可達到風險管控、長期投資的目的，為投資人建構較佳的收益配置。