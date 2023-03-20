全台水情吃緊恐重演2年前「百年大旱」危機，行政院院長陳建仁18日帶領中央官員，赴台中大甲溪視察水情。市長盧秀燕當面喊話，她很擔心扮演「烏鴉」的角色，中央的報告報喜不報憂，盼院長能提前調度，並提前將燈號由藍轉綠。行政院副院長鄭文燦今（20）日證實，台中、新竹當前都有水庫水位下降問題，故經濟部決定提早部署，將燈號轉為綠燈。此消息引熱議，網友驚呼盧一句話就讓陳院長改變主意，政治影響力可見一斑。

鄭文燦今日下午出席「晨星暨Smart智富台灣基金獎2023年頒獎典禮」前受訪表示，除了南部水情紛紛調整，新竹以南的水情燈號也由藍轉綠，目的是提早預警、部署。鄭坦言「這次旱災嚴重性不亞於2年前的百年大旱」，除了南部水情緊繃，台中、新竹也有水位下降的問題，因此經濟部決定提早部署，讓燈號轉為綠燈，盼能降低水耗。

事實上，盧秀燕昨日才在前來視察的陳建仁及經濟部部長王美花面前，喊話中央報告別「報喜不報憂」，並強調自己前兩次親自北上出席行政院會時，都特別重申國家制定水情燈號的必要性，否則目前德基水庫已降至60％、鯉魚潭水庫降至45％，提前將燈號由藍轉綠，方能讓民眾與公務人員提前預警。

盧秀燕一番話說完，隔天蔡政府馬上將台中水情燈號由藍轉綠，引發熱烈討論，網友湧入《yahoo!新聞》留言：「蔡政府也有聽人建議的一天，真是太神奇了！」「缺水的時候綠色都說老天不下雨，藍色縣市缺水就拚命罵」、「媽媽就是不會讓孩子餓到、冷到，盧市長五顆星」、「盧市長能高票連任，果然有她的一道」、「才一講完就讓中央轉彎，太猛了」。