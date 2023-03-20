有業者預計在花蓮縣吉安鄉仁安村海濱段設置屠宰場及養雞場，今天於村內活動中心舉辦說明會，但自救會不願入場聽取業者簡報，在會場外頭舉旗抗議，要求業者撤出仁安村。（羅亦晽攝）

有業者預計在花蓮縣吉安鄉仁安村海濱段設置屠宰場及養雞場，今天於村內活動中心舉辦說明會，吸引許多村民關心。（羅亦晽攝）

有業者預計在花蓮縣吉安鄉仁安村海濱段設置屠宰場及養雞場，引發不少村民反彈。（羅亦晽攝）

有業者預計在花蓮縣吉安鄉仁安村海濱段設置屠宰場及養雞場，引發不少村民反彈。（羅亦晽攝）

有業者預計在花蓮縣吉安鄉仁安村海濱段設置屠宰場及養雞場，今天於村內活動中心舉辦說明會，解釋場內設施合乎法規標準，吸引上百位村民前往關心，不過由反對方組成的自救會，不滿業者說明會太過臨時，且起造迄今從未向地方說明，痛批業者根本「霸王硬上弓」，在會場外頭舉旗抗議，要求業者撤出仁安村。

業者榮道明將在仁安村海濱段蓋「開心屠宰場」與「養雞場」，面積約1500坪，2018年至2020年間提出申請獲縣府核可後已經開工起造，不過村民認為，開工迄今從未有相關單位向地方說明，直到今年2月發現施工處掛牌才知道要蓋屠宰場與養雞場，且村莊位處低窪地區且村內沒有排水溝，擔心居住環境未來恐受大量汙水影響，痛批業者根本「霸王硬上弓」，成立「反對海濱段設立養雞屠宰場自救會」，要求業者撤離。

榮道明今天下午在仁安村活動中心舉辦說明會，解釋屠宰場與養雞場相關事宜，他說，屠宰場面積僅60坪，一天宰殺量落在500至600隻不等，污水經過濾達到流放標準才會排放至排水溝，且場外還會再加裝陰井，再次沈澱污水使用。養雞場採友善放牧飼養，雖然空間大，但最多僅飼養300至400隻特色雞種，雞場四周會做水溝，讓污水流向污水池，場內則會以粗糠墊底，盡可能降低臭味污染，並強調，場內設施一切合乎相關法規。

不過近50名自救會成員不願進入室內聽取業者報告，反而在場外舉旗大喊「抗議」、「撤場」，痛批榮道明根本無心與地方說明，竟然於上周五晚間才通知今天下午要開會，並質疑設施若都合法，為何地方居民都不知情，相關單位更未到現場會勘，「2018年迄今都沒有任何村民收到相關公函」，認為業者根本偷偷摸摸建蓋場房。

住在屠宰場隔壁的吳姓老翁說，2014年將土地賣給業者時根本不知道要蓋「屠宰場」，直到最近家裡淹水狀況日趨嚴重，才發現施工地已掛牌甚至加高，且迄今從未有人向他說明相關事宜，痛批業者不把村民當作一回事。

身為仁安村民的吉安鄉農會總幹事張德奇下午也特別到場關心，更直呼自己的立場很兩難，他說，站在農會輔導立場，希望業者均能合法申請，替農業帶來新生機，但站在居民立場，認為場內要符合廢棄物處理相關規定應有難度，且未來爭議點會更多，如以居民角色看待此事，他選擇反對。

另名在中華市場販賣雞肉40多年的的王姓仁安村民則支持屠宰場與養雞場的設置，她說，過去自己的雞隻都是自養自殺，後因規定需人道屠宰，只能送到壽豐請人協助，來回車程就要花費2小時，如遇年節花費時間更久，如仁安屠宰場成立，以後就方便許多，更不用販售難吃的冷凍雞。