政大傳播學院教授郭力昕等4位學者今天發起「和平、反軍火、要自主、重氣候」反戰聲明，他們認為台灣的威脅不只有來自中國，美國雖然不會併吞台灣，但卻會犧牲台灣，因此我對美中應該進行等距外交。

對於副總統賴清德及行政院長陳建仁均在公開場合表示，台灣懷疑美國會很危險，台灣不應該懷疑美國。這些學者們表示，這些官員的言論，就讓台灣陷入危險，應該打破這個禁忌，國人才可看清來自各方的威脅。

郭力昕、政大傳播學院教授馮建三、陽明交大榮譽教授傅大為及中研院歐美所研究員盧倩儀等4人今天召開記者會，發表「和平、反軍火、要自主、重氣候」反戰聲明，這聲明已獲中央研究院院士陳培哲等37位學者及藝文界人士連署支持。

反戰聲明提出四點呼籲，一、烏克蘭和平：要停戰談判不要衝突升溫；二、停止美國軍事主義與經濟制裁；三、國家預算用在民生社會與氣候減緩而非投入戰爭軍武；四、不要美中戰爭，台灣要自主並與大國維持友好等距關係。

傅大為表示，這項聲明的重點是呼應歐美反戰活動，強調美國應該停止挑釁俄國與烏克蘭的戰爭，反對美國政府菁英不斷發動戰爭的行為。台灣要停止膝蓋式的反應中國威脅，要避免美國的牽連，走向與大國等距外交的的新立場。

馮建三表示，從1991年到2022年，美國在海外發起251次軍事行動，比之前200年的218次還多。在俄烏戰爭中，俄羅斯是愚蠢犯罪，但挑釁主犯卻是美國，「美國設圈套引犯罪，比動手殺人更糟糕」。

盧倩儀則說，台灣社會有一個很奇怪的邏輯，那就是威脅只有來自中國，政府官員甚至將人民的頭固定住了，不讓他們朝向別的方向看，並強調「美國真心愛我們，所以我們要死心塌地的跟隨美國」。

對於政府官員不讓人民疑美，盧倩儀認為，這對台灣很危險，因為看不到來自美國的威脅。美國雖然不會併吞台灣，但卻會犧牲台灣，這不可怕嗎？

這份反戰聲明的內容之前提早洩漏，並被綠營立委及網友批評為「投降派」、「是北京認知作戰的幫凶」。對此，郭力昕表示，這些言論比較像是一種抹紅、潑髒水的圍剿行動，他們一笑置之，反戰聲明的主要目的，希望推動台灣對戰爭議題的理性思辨，他對台灣年輕世代仍具信心。