澎湖湖西鄉尖山龍門港發生一起重大意外事故，一家船公司堆高機司機因視線阻擋，竟意外撞死散裝貨輪的郭姓船長。（民眾提供）

澎湖湖西鄉尖山龍門港20日清晨6時許發生一起重大意外事故，一家船公司堆高機司機因受視線阻擋，竟意外撞死散裝貨輪的郭姓船長，經送往三軍總醫院急救無效宣告死亡，由於死者是台灣人，檢警已通知家屬趕來澎湖處理後續事宜。

據了解，清晨6點13分船公司堆高機趕著從貨船卸下貨物堆置在碼頭上，其中一輛堆高機駕駛叉起一大攞貨物，逕自往前方開去，由於受到貨物遮擋視線，沒看到下船買早餐的郭姓船長，導致堆高機當場將人撞死。

山寶輪是國內第一艘航行於澎湖尖山龍門碼頭，至嘉義布袋的散裝雜貨輪船，提供台灣本島、澎湖的民生物資及工程物料的運送服務，尖山龍門港是澎湖最大的貨運碼頭，目前肩負澎湖重要物資與砂石的客貨商港。

往來布袋到澎湖之間的貨輪，這幾天因為天氣晴朗，4家貨運船公司皆正常營運，因4月1日就是澎湖傳統觀光旺季來臨，許多物資整備工作如火如荼進行，此時發生這起重大工安意外，令人感到相當意外，相關案情已由檢警深入調查中。