普發新台幣6000元現金本周開始登記，外界擔憂詐騙集團趁此機會犯案。財政部長莊翠雲今表示，除透過民眾主動檢舉，財政部同時也會24小時主動在網路上監控，並加強宣導。

立法院司法及法制、財政委員會聯席會議今併案審查行政院函請審議廢止財政部國庫署組織條例等案，莊翠雲列席備詢。針對防堵詐騙一事，莊翠雲說，民眾若發現詐騙情形，可撥165反詐騙諮詢專線檢舉，財政部也會24小時主動在網路上進行監控，有無類似釣魚網站出現，像最近出現的幾個網站，就是財政部主動發現的。

莊翠雲說明，若財政部發現詐騙網站時，除通報165專線外，也會送數位發展部、國家通訊傳播委員會處理，並持續加強宣導。她也指出，現在網路上有不少假網站，像是普發現金正確官網網址為「https：／／6000.gov.tw」，但6000是數字「0」，不是英文字母o，民眾需多加注意。