范博毓指出，面板廠透過嚴控稼動率策略，積極翻轉面板供需狀況，營造電視面板上漲的契機，目前預計電視面板在3月份將全面上漲，除了非主流品牌的價格持續上調外，在中國618促銷的備貨需求啟動下，主流品牌客戶預計也將接受面板價格調漲。

由於在之前的跌價循環中，大尺寸產品的跌幅較深，因此在這一波價格上漲中，中大尺寸產品的漲勢將更為明顯，目標是能夠將面板價格快速拉回至現金成本水位。

顯示器面板歷經長時間的跌價，近期電視面板價格上漲為顯示器面板價格止穩創造有利空間，雖然目前商務機種需求仍顯疲弱，但消費性機種需求回穩的跡象逐漸浮現，部分品牌客戶也認為價格已接近底部，開始緩步增加顯示器面板採購，為整體顯示器面板價格止跌率先打下一劑強心針。

筆電終端需求依然疲弱，一線品牌客戶對增加面板採購的態度仍然保守，雖然部分品牌客戶有在3月份小規模增加採購量，但仍難以扭轉低迷的市況。而面板廠目前依然透過針對稼動率與庫存的控管，持續嚴守面板價格的底線，因此目前預期3月份的筆電面板價格仍維持持平趨勢。