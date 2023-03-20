台中市神岡桶屍命案，檢方偵結起訴送審；中山醫學大學法醫系主任高大成直言，查不出死因，審理起來會很麻煩。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

神岡桶屍案起訴送審，高大成：驗不出死因會很麻煩。

台中市神岡去年10月間驚傳桶屍命案，死者是失蹤3年的陳男，檢警追查他的蔡姓前女友涉有重嫌，全案偵結，檢方今依殺人、棄屍等罪將蔡女起訴送審；唯由於陳男屍體嚴重蠟化，死因疑點重重，知名法醫高大成直言，查不出死因，審理起來會很麻煩。

警方在去年10月26日上午接獲報案指出，神岡區一處荒廢廠房傳出惡臭，進而在廠房內找到封了水泥的塑膠桶藏有男屍，因蔡女在2019年承租廠房，租約期滿後卻未繳租，檢警調查發現死者為失蹤3年多的陳男，為蔡女前男友，倆人有財務糾紛，但陳男部分遺體已蠟化，初步研判已死亡約2年，死因成謎。

對此，中山醫學大學法醫系主任高大成指出，未來審理重點應是陳男死因，是外因性或內因性？如果找不到毒化物反應，沒有外傷，到時候蔡女可以說，發現他心肌梗塞病死，她恐懼才棄屍，只有遺棄屍體罪，很麻煩。

高大成強調，應該要找出死因，雖然屍蠟化後嚴重，但現在科技這麼發達都應該可以找到有無顱內外傷，如果有安眠藥物，就是蔡女所為，如果沒有刀傷、有其他器物痕跡，一定有共犯。

據悉該案將由國民法官審理，高大成則表示，驗不出死因會很麻煩，建議把臟器切片檢查，如果全部呈現失血反應，可推測出死因。