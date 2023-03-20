據烏克蘭軍事網(Militarnyi)稱，烏克蘭防空部隊已經接收了第一批AN/TWQ-1「復仇者」(Avenger)近程防空系統，預計烏克蘭將會接收 12 套。

防衛部落格(Defense Blog)報導，復仇者系統者於1980年代開發，是一種以悍馬車為基礎載台，於後車廂加裝FIM-92刺針防空飛彈(Stinger) ，形成的機動式近短程防空系統，可以攔攔低空慢速目標，包括直升機、低空攻擊機、無人機，也可以對付次音速巡弋飛彈等各種威脅。

U.S. Army AN/TWQ-1 Avenger Air Defense System SHORAD Live Fire Exercise

復仇者系僅有音源辨位能力，因此相當需要與其他情報通訊網路(FAAD C3I)連結，C3I將外部雷達獲得到的消息傳遞給操作員，及早準備攔截具威脅的目標。

在武器座兩邊有2具4聯裝飛彈發射箱，總備彈量是8枚，另有1門50機槍做為自衛武器。刺針飛彈具有多重尋標能力，主要追蹤紅外線/紫外線熱源。