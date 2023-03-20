總體來看，個股跌多漲少，兩市超過3,100檔個股下跌，成交明顯放量，兩市成交額突破人民幣（下同）1兆元，為2月17日以來首次。

截至收盤，滬指報3,234.91點，跌0.48％，成交額為4,803億元；深成指報11,247.13點，跌0.27％，成交額為5,772億元；創指報2,291.92點，跌0.08％，成交額為2,466億元。

盤面上，黃金概念、遊戲、互聯網電商類股漲幅居前。中藥、培育鑽石、6G概念類股跌幅居前。

滬指半日跌0.9％ 深成指跌1.2％
滬指收跌23點 深成指跌0.77％
EVA逆勢墊高 今年來漲幅26.62％
#上揚 #類股 #集體 #額為 #成交