總體來看，個股跌多漲少，兩市超過3,100檔個股下跌，成交明顯放量，兩市成交額突破人民幣（下同）1兆元，為2月17日以來首次。
截至收盤，滬指報3,234.91點，跌0.48％，成交額為4,803億元；深成指報11,247.13點，跌0.27％，成交額為5,772億元；創指報2,291.92點，跌0.08％，成交額為2,466億元。
盤面上，黃金概念、遊戲、互聯網電商類股漲幅居前。中藥、培育鑽石、6G概念類股跌幅居前。
A股三大指數20日早盤上揚，創業板指早間一度漲超1％，午後集體下行翻綠。概念股方面，黃金相關類股爆發，遊戲、傳媒股集體走強，儲能等概念股有所反彈。央企類股衝高回落，三大運營商集體大跌，中國電信、中國聯通尾盤觸及跌停，中國移動放量跌超9％，醫藥相關類股全線走低，6G概念、農業種植、保險等類股走弱，飲料食品等消費類股表現低迷。
總體來看，個股跌多漲少，兩市超過3,100檔個股下跌，成交明顯放量，兩市成交額突破人民幣（下同）1兆元，為2月17日以來首次。
截至收盤，滬指報3,234.91點，跌0.48％，成交額為4,803億元；深成指報11,247.13點，跌0.27％，成交額為5,772億元；創指報2,291.92點，跌0.08％，成交額為2,466億元。
盤面上，黃金概念、遊戲、互聯網電商類股漲幅居前。中藥、培育鑽石、6G概念類股跌幅居前。
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