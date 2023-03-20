王美花表示，這次的評選不是台灣企業或研究機構去申請的，而是被國際機構評選出來的，今年上榜的企業大概是歷年來最多，這代表台灣企業不斷創新。她說，在這樣國際競爭力下面，台灣企業都知道，「唯有不斷創新才能在國際上嶄露頭角」，政府一直在重視研發創新，2023年科技預算經費1,383億，比去年成長168億、約13％，看得出來不管是政府還是產業界、甚至是研究機構，大家一起努力，讓台灣產業不斷進步。

王美花表示，台灣一直以來非常重視研發創新的傳統，「台灣這麼小、沒有自然資源，而研發創新就是台灣賴以生存、國際間競爭的重要因素」，國內智慧財產權保護、相關法制進步，對台灣很重要，包括學研界、產業界密切結合，不管是科專計畫、業界計畫，當業界創新後，政府可以有相關資源來協助，不管是業界還是科技界，他們都可以實際貢獻到產業界來，「我常覺得台灣產學研合作是很多國家來說是做得最好的、讓台灣生態系做得更好」。