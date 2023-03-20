藍綠議員20日攜手踢爆，蘆竹美福倉儲大火600萬罰單早在去年10月就撤銷，劍指前市府行政怠惰，前環保局長呂理德反擊，鄭文燦市長任內除要求美福賠償1000萬元給附近居民，更連續重罰2次500萬元，斥議員站在環保署立場指責環保局的努力，是為了政治、為了批評鄭文燦任意亂扣帽子，直指第二張500萬罰單今年1月遭撤銷，現任市長張善政應維持500萬罰款，維護桃園的立場。

前市府以廢清法和空汙法重罰美福100萬及500萬，國民黨議員牛煦庭、民進黨議員劉勝全20日踢爆，早在去年10月和8月，美福就陸續因前環保局援引法條錯誤、證據資料不足、無法證明管理不當等理由，訴願成功，罰單全撤銷，蘆竹鄉親40天的惡夢換來美福一毛都沒罰，斥「一切都是假，美福不必罰！」，質疑「鄭文燦和美福交情匪淺」，自救會今也正式遞狀提起民事集體訴訟，要求廠商道歉、案情水落石出，更希望形成判例，落實企業防災意識。

呂理德說，美福倉儲因為外牆結構非常特殊，無法直接破壞排煙、滅火，消防局同仁盡一切力量才完成滅火，而環保局同仁也盡力完成了廢棄物清理。鄭文燦要求美福倉儲以泰豐輪胎賠償標準的兩倍，賠償附近居民，金額為1000萬元。同時，環保局在火災後，立刻針對倉儲悶燒所產生的空汙罰款500萬元，肉品及火災廢棄物未能及時清除罰款100萬元。

呂理德解釋，桃園市環保局開出違反空汙法500萬罰單時，消防局尚未完成火災鑑定報告，但環保局認定這樣的長時悶燒，當然有人為疏失。中央的環保署訴願委員會在去年九月，以空汙法必須證明人為疏失為才能處罰，撤銷桃園市環保局的罰款處分。稍後桃園市消防局的火災鑑定報告出爐，證實為電氣火災，桃園市環保局收到環保署「撤銷原處分」後，立刻根據火災鑑定報告，認定美福倉儲仍有人為疏失，必須負責，在十月份再次開出500萬元罰單。

呂理德說，鄭文燦市長任內連續重罰兩次500萬元，就是展現市府維護環境的立場。所謂「隻字不提」、「一切都是假，美福不用罰」，或者指控「消極舉證，維護財團利益」，是不折不扣的抹黑。環保局依法行政，重罰廠商，依據火災鑑定報告，認定電線走火造成這場火災，美福倉儲當然要盡善良管理人責任，當然有人為疏失，環保署訴願會審議結果雖有不同，地方政府據理力爭，議員反而站在環保署訴願會立場，指責市府環保局的努力，這是為了政治、為了批評鄭市長，任意亂扣帽子。

呂理德說，美福倉儲針對第二度的500萬裁罰，也再度提出訴願，今年1月環保署訴願委員會再度以仍未有具體事證證明美福有人為過失而撤銷。他認為，現在的市長張善政應該要求環保局依法維持500萬元罰款，維護桃園的立場。

呂理德說，桃園市環保局以事業廢棄物認定重罰美福倉儲100萬元，要求美福倉儲儘速清理火災廢棄物。但去年同樣被環保署訴願委員會認定有疑慮，要求釐清是否為事業廢棄物或是一般廢棄物，並另為適法處分。而今年環保署已正式來函認定美福倉儲火災廢棄物為一般廢棄物，張善政團隊可以重新就此一決定，進行後續處理。

呂理德說，美福倉儲的火災，因為它的特殊建築構造，造成災後汙染，鄭文燦除了向附近居民道歉外，要求美福倉儲賠償1000萬元給附近居民，環保局也以重罰方式展現遏制汙染決心，環保署對於美福倉儲是否有人為疏失，見解與桃園不同，但這樣的不同，不該反而被扭曲鄭市長圖利美福倉儲，這種惡意的政治操作，完全違反事實真相。