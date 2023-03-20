癌症蟬聯國人十大死因首位，但新藥納入健保給付的速度遠遠落後於癌友需求。台灣癌症基金會今天邀集14個相關團體和病友家屬，共同呼籲政府成立「癌症新藥多元支持基金」，陳先生的太太2019年罹患三陰性乳癌，雖然國外已有新藥，但當他們好不容易取得時，太太的身體已經虛弱到無法使用了，他語氣沉重地說「如果有這個基金，也許有些事情會不一樣。」

陳太太在36歲時罹患三陰性乳癌，接受了手術、放療和無數次的化療，癌細胞一直無法受到有效的控制。夫妻倆早在2019年就知道國外有新的標靶藥物，但經由醫師得知每個月得自費120萬元，直到2021年，陳太太面臨無藥可用的階段，於是陳先生在網路上發起募款，並在醫院協助下專案申請藥物進口。

醫師評估，使用這款新標靶藥要看到效果，至少得用上24瓶，大約需要508萬元。陳先生說，當時得到很多人幫助，醫院也很幫忙，從送出公文到藥物進口只花了2個月時間，雖然說起來很快，但等到藥物抵達時，太太的身體已經不太能接受了。談到太太抗癌的最後一段路，陳先生不禁哽咽落淚。

陳先生表示，如果當時有癌症新藥多元支持基金，也許太太能夠更早接受新藥治療，也許有些事情會不一樣！希望政府能夠重視這些在健保體制下無藥可用的癌友，他們的時間非常寶貴，即使沒辦法治癒，但讓他們多陪心愛的人1天、1個月，都是非常珍貴的。

今年56歲的徐女士是肺腺癌四期患者，去年4月發現罹癌，起初使用EGFR標靶藥物，但後來出現抗藥性，腫瘤再度長大，於是自費6.5萬元做基因檢測，又發現新的基因突變MET，需要使用另一種標靶藥物組合，一個月得自費21萬元。

徐女士說，當下心情很沉重，甚至告訴醫師乾脆直接化療，也不想把債留給小孩，但先生告訴醫師，無論如何都要救太太，連年邁的媽媽也說「即使賣掉房子都要救女兒」，讓徐女士心裡又難過又感動。

徐女士語重心長地說，台灣有很多癌症家庭和自己一樣，面臨身體病痛和龐大醫藥費的雙重身心煎熬，「希望政府能夠重視我們，不要放棄我們！」丈夫邵先生也懇切呼籲政府，盡快設立癌症新藥基金，雖然太太不見得用得到，但將心比心，希望未來有更多癌友受到政府照顧。