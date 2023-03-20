基隆市議員何淑萍表示，除祝福蔡適應外，她也將投入藍營立委初選，爭取民眾支持。（張志康攝）

基隆市前副議長、現任市議員林沛祥質疑蔡適應以退為進，爭取黨中央徵召。（張志康攝）

立法委員蔡適應20日下午宣布不參加2024年立委選舉連任，對此，基隆市長謝國樑表示惋惜，並表示希望蔡適應能在任期的最後一年，協助基隆市爭取降低基捷預算的分配，期盼在這方面能更深地合作。有意參選立委的藍營市議員，也表達對蔡的祝福，並期待民眾支持。

立法委員蔡適應20日下午表示，他將不競選2024立法委員選舉連任，引起基隆市政壇的軒然大波。基隆市長謝國樑受訪時表示，基隆市府近期一直與蔡適應合作爭取預算。因此得知蔡不參選連任，感到惋惜。

不過謝國樑話鋒一轉，直言包括基隆捷運在內，在他任期的最後一年，希望能與蔡緊密合作，尤其基隆捷運會讓基隆市財政超出負擔能力，拜託蔡適應能多協助市府降低基隆捷運的分擔。他說，在蔡最後一年立委任期，基隆市府期盼能與他有更多合作。

有意參選國民黨立委初選的市議員何淑萍表示，她除對蔡適應的決定給予祝福外，同時表示個人也將依照自己步調投入黨內初選爭取出線，希望為基隆爭取更多建設。

何淑萍指出，這次立委選戰會搭配總統大選一起進行，為了國民黨也為了打贏這場勝仗，她也將投入國民黨內初選，以穩健腳步尋求地方民眾的支持，希望「新人新氣象」能為基隆爭取更多建設，也希望大家多多支持。

至於先前已宣布參加國民黨立委初選的市議員林沛祥，除祝福蔡適應，並恭喜他保住博士學位，但要先把論文的缺陷改進。另外，他也點出蔡適應的新聞稿中，並未把話說死。言下之意是質疑蔡適應是「以退為進」，等著民進黨以徵召的方式參選。他強調，他依然誠惶誠恐、一步一腳印，做個「找得到的國會議員」、傾聽基隆人民聲音的民意代表。