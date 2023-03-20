NEXCO中日本サービス株式会社社長青山忠司(右1)認為五股市場有家的感覺，令人感到安心，是很適合探訪的地方。（市場處提供）

新北市公有市場改造享譽國際，五股公有市場除了去年連奪「2022泰坦地產大獎金獎（2022 TITAN Property Awards Gold Winner）」、「2022英國倫敦傑出地產大獎白金獎（Outstanding Property Award London）」等國際獎項外，NEXCO中日本サービス株式会社也於上周六（18日）由社長青山忠司率團前往交流。

NEXCO中日本サービス株式会社為中日本高速道路株式会社關係企業，主要從事不動產、人員配備、公司大樓管理、客戶諮詢台業務，以及與中日本高速公路相關的商店業務。此次來台除了加深台日交流外，也期待未來雙方合作的可能性及發展。

新北市經發局副局長盛筱蓉表示，五股市場是五股地區首座公有市場，以現代化設備結合在地綠竹筍文化意象，打造新型態營業模式，去年連續奪得國際獎項，這次與日方從內部空間設計到規畫理念、經營管理、行銷活動等面向做深度交流，期待未來雙方有機會進行國際合作，同時將新北在地特色美食與日本高速公路商店結合。

率團來台參訪的青山忠司表示，五股市場令人感到安心，有家的感覺，是很適合探訪的地方，店家也都具有特色，並且年輕有朝氣，商品的擺設也讓人看了就覺得美味，除此之外也對於提供不同支付方式、與外送平和合作等有很深刻的印象，歡迎新北市政府到日本參加食品交流活動。

市場處長李長奎補充，除了這次日方率團來訪，五股市場自開幕以來，就有許多其他縣市前來參訪交流，澎湖馬公市公所團隊到訪後更讚嘆五股公有市場是一座寶藏，顯現各縣市對於五股市場各項軟硬體都有很有興趣，同時也是肯定新北市在市場改建改造上的努力，市府未來也會持續打造現代化市場、培力庶民經濟。