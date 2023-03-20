於先前的臨床I/II期研究報告中，單次施予聚焦式超音波呈現了降低癲癇發作頻率的潛力。而這份最新的研究則是首次「多次施予」聚焦式超音波的療程來觀察慢性癲癇老鼠的不良行為改善外，並首次利用核磁共振(MRI)影像印證聚焦超音波治療可以防止癲癇老鼠的大腦病變及組織萎縮；並透過病理切片觀察發現海馬迴發炎狀況減輕，顯示超音波治療具備神經保護效果。同時，癲癇老鼠原先外顯的焦慮畏縮、肢體活動障礙、記憶學習能力受損，社交意願降低等行為失調現象，在聚焦超音波「多次施予」治療後，其向外探索的興趣提高(焦慮下降)、肢體不協調改善、記憶學習能力恢復、社交互動增加，整體的狀況都有所改善。

浩宇生醫正在北榮進行的頑性癲癇(DRE)臨床II期試驗，用「多次施予」聚焦式超音波能量的試驗設計，乃呼應團隊這項發表的研究成果。試驗將會評估相似的外顯行為指標如除了觀察患者發作次數或間隔是否趨緩？行為功能是否改善？預計在今年九月的國際癲癇年會發表相關臨床治療的效能。

全球約有650萬的人口受癲癇所苦，主要治療是以藥物控制，但患者中約有30%屬於藥物無效的頑性癲癇(drug-resistant epilepsy；DRE)。根據國際抗癲癇聯盟(ILAE)的定義，DRE係指使用兩種經適當選擇和使用的抗癲癇藥物(AED)治療仍無法達到持續不發作的情況；目前DRE多只能仰賴侵入式治療，包括手術切除、射頻消融(RFA)、腦深層電擊(DBS)、迷走神經刺激(VNS)及立體定位放射手術(SRS)。上述侵入方式造成副作用高、患者排斥或預後不確定性的缺點多，因此「低能量無創穿顱聚焦式超音波」這種非侵入性治療方案可以更安全、並能準確地針對深處病灶(像是海馬迴)進行治療，提升治療效果。