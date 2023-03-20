精誠轉投資的Gemini Data成立於矽谷，是專注於圖數據應用的技術開發公司，為企業開發領先的多元圖數據應用，2022年與全球圖數據平台Neo4j策略聯盟，成為全球合作伙伴，雙方攜手發展no code的圖數據解決方案，發表初期，即有國際公衛組織、日本資源回收服務業者以及台灣壽險公司等眾多客戶試用中。

Gemini Data共同創辦人林宗瀛表示，Gemini的no-code Gemini Explore平台的主要目的就是讓更多非技術人員以簡單的方式享受圖數據工具帶來的好處。Gemini Explore已經在2022年初與OpenAI的ChatGPT完成整合，使用了ChatGPT巧妙結合圖數據的特性，提供真正以事實為根據（fact-based answer or in-context answer）的答案、符合企業應用場景的資料來預做訓練，經由AI運算進行語意分析後，具有高準確性與極強的關聯性，適用於商業用途。

精誠集團子公司精誠軟體服務認為，隨著Azure OpenAI服務的推出，整合ChatGPT將能強化Teams上的應用場景，可望大幅提升現有機器人服務的應變能力，對於行銷、產品研發以及客服等團隊的工作績效帶來顯著幫助。特別是針對擁有複雜多元資料的醫療、金融、製造以及電子商務等產業，Gemini Explore搭載ChatGPT應用的圖數據平台，可以協助企業利用相對簡單的方式，迅速整合各類資料做出回應，提升營運管理績效，預計於第2季在台灣推出商業版本訂閱服務。