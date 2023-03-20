民進黨立委初選今領表登記，縣議員黃治維今下午也到縣黨部領表，針對黨中央「大局條款」他表尊重，但強調應徵詢地方民眾的心聲音，若多數支持他出來，相信有機會勝任此職務； 當然必須挺身而出。另立委劉櫂豪今已請人領表、預計周三登記，前立委賴坤成周三將領表登記、開記者會。

黃治維表示，立委選舉就是一個民主機制，希望黨中央能夠讓參選人自由競爭，希望地方能夠有不同的聲音，有不同的人選，提供大家更多選擇。

針對黨中央建議的「大局條款」，黃治維表示尊重黨中央，但並不是不得登記參選，他領表後也是希望徵詢地方支持者聲，多聽聽地方民眾及團體聲音，如果多數人希望他出來，應該有機會勝任立委的職務。當然希望能參與這次選舉。

另外，劉櫂豪今天上午已經請人去縣黨部領表，因為周三另有要務，將委託他人到場登記參選。

而已多次表態要參選立委的賴坤成說，周三將在台北開記者會後，返鄉領表登記，對於黃治維領表，他認為「這很好啊」，民主的選舉不應該是少數人專利、或是派系妥協，而且既然有初選機制，應該讓選民有更多選擇。