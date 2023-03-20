泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）宣布解散國會，為泰國5月選舉拉開序幕。

泰國選舉委員會原定5月7日為投票日，但該國選舉法規定，必須在國會解散後60天內投票，因此也傳出可能為5月14日舉行大選。選舉委員會將在取得解散命令後的5天內，宣布確認的投票日期。

帕拉育提前解散國會眾議院，讓政黨有更多時間招募成員加入他們的團隊，也讓那些希望跳槽的議員，有更多時間選擇他們的合作對象。提前解散國會對較新創立的政黨有利，例如帕拉育的泰國聯合黨（UTN）。

根據泰國選舉法，新黨員需要在其加入某黨至少90天後，政黨才能選出候選人。但這項法律，僅適用於國會完整運行4年才算數，而泰國3月23日才算滿四年任期。因此，帕拉育通過提前解散國會，讓議員參選的入黨門檻縮短至30天。

泰國國會眾議院共有500個議員席位。每個政黨必須至少贏得500 個議席中的25席，才能讓他們提名的總理候選人參加投票，由當選的國會議員和參議員進行表決。

儘管如此，國會眾議院500名議員外加250名參議員對總理人選的投票，輸贏很大程度取決於軍政府任命的250名參議員。