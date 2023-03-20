國發會今（20）日公布，已認定台灣第15次景氣循環高峰在去年1月，擴張期為71個月，是景氣循環第二長，也比平均景氣循環來的長。目前已經進入收縮期。

國發會主委龔明鑫2日在立法院透露，第15次景氣循環高峰已過，目前已進入收縮期，國發會將在3月下旬認定、公布第15次循環高峰的時點。距離國發會2018年初公布第14次循環谷底落在2016年2月已經過了6年。

國發會副主委高仙桂20日在國發會第107次委員會議會後記者會宣布，台灣第15次景氣循環高峰認定為2022年1月，擴張期為71個月。是景氣循環第二長，也比平均景氣循環來的長。

根據國發會資料顯示，擴張期最長為1956年9月開始長達96個月，這次71個月是第二長；這次也比平均40個月還要長。

國發會說，自2016年2月為第14次景氣循環谷底以來，已就第15次景氣循環高峰進行多次內部研究，惟2020年初新冠疫情爆發，各國經濟呈現衰退，我國景氣仍持續向上，直至2022年全球經濟明顯走緩，加以國內許多重要經濟指標已出現轉弱，故再次評估第15次景氣循環高峰時點。

國發會說，2016年3月起，台灣進入第15次景氣循環擴張期，期間台灣經濟雖經歷英國脫鉤、美中貿易戰，疫情衝擊，惟受全球供應鏈移轉、台商回台、疫情帶動數位轉型需求，經濟仍保持正成長。

國發會說，2021年隨全球經濟復甦，加上科技應用需求殷切，我國出口動能強勁，經濟成長率達6.53％。惟去年俄烏戰爭爆發、各國因應通膨大幅升息加上中國大陸實施清零政策、美中科技爭端再起等，全球終端需求趨緩，我國經濟動能逐漸轉弱、至去年第四季經濟成長率轉為負成長。由於去年第一季經濟成長為全年最高，顯示景氣高峰落在去年第一季。

國發會說，2017年到2020年11月間，景氣燈號最高僅為綠燈，且2021年出現多顆紅燈，至去年2月起景氣燈號分數呈現下滑，去年11月起持續呈現藍燈，顯示去年1月為高峰時點。

對於這次景氣擴張期長達71個月，是史上第二長，面對許多外在環境挑戰，台灣能夠支撐這麼長擴張期的因素為何？

高仙桂說，她認為維持71個月擴張期，有三個因素。一是因為這段時間美中貿易戰、台商回台，讓台灣投資率明顯上揚，也支撐經濟成長，跟過去台灣接單、海外生產情況明顯不一樣。

第二，疫情關係導致數位化的大力推展，對半導體跟資通訊需求大幅增加，出口表現很好。

第三，這段時間，早期防疫得當，生產幾乎沒有中斷，這也是維持經濟成長有蠻好表現的原因，尤其2020年疫情爆發，大多國家都是負成長，台灣卻有逾3％經濟成長率，台灣是數一數二的國家。

至於是否可以解讀為景氣進入衰退，高仙桂說，雖然我國去年第四季跟今年第一季經濟成長率是負成長，但其他指標還是很好，要定義衰退不只看單一指標，也要看其他指標判斷。只能說從高峰到谷底是收縮期，但跟衰退的定義就不太相同。