經濟部20日公布最新外銷訂單統計。（圖／經濟部）

經濟部20日公布最新外銷訂單統計，全球通膨、升息壓力仍存，終端需求不振，客戶持續進行庫存調整，加以國際原物料價格低於上年同月，致2月外銷訂單421.2億美元，年減18.3％，呈現連續6個月負成長。

按貨品別觀察，資訊通信產品及電子產品皆因終端需求疲弱，供應鏈持續調整庫存，致累計1至2月接單分別年減4.8％、21.8％；光學器材因面板終端產品需求仍顯疲弱，且價格低於上年同期，加上光學鏡頭接單減少，1至2月接單年減43.3％。

傳統貨品方面，因全球景氣趨緩，終端市場需求不振，業者對設備投資持觀望態度，加上國際原物料價格低於上年同期，以及海外同業競爭，致塑橡膠製品、基本金屬、化學品及機械累計1至2月訂單分別年減 37.7％、34.6％、33.2％及28.6％。

展望未來，高效能運算、人工智慧、雲端資料中心，以及車用電子等 新興科技應用與企業數位轉型需求持續擴展，有助於挹注接單動能，但通膨、升息壓力仍存，俄烏戰爭及美中科技戰未見緩解，恐制約全 球經濟成長力道，影響外銷接單表現，宜密切關注，並妥為因應。

據外銷訂單受查廠商對3月份接單看法，預期接單將較2月份增加之廠 商家數占28.4％，持平者占54.8％，而減少者占16.9％，按家數計算之 動向指數為55.8；按接單金額計算之動向指數則為54.3，預期3月份整 體外銷訂單金額將較2月份增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學 器材動向指數分別為53.5、53.9及51.1。