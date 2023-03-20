青光眼是一種神經損傷導致視力受損、甚至可能失明的疾病，不少患者最怕眼壓上升造成病情惡化，也並非所有運動都適合執行。對此，眼科醫師王孟祺點名有氧運動是青光眼患者首選建議，有助於降低眼壓、改善血液循環；此外，運動前也可先使用控制青光眼的藥水。

王孟祺在臉書粉專發文指出，經常有患者詢問，該做什麼運動對舒緩青光眼比較好，對此他坦言有氧運動是首選，每周固定3～4次、45分鐘以上的有氧運動，有助降低眼壓、改善身體循環，且對心血管及大腦健康都有莫大助益，尤其對靜態生活的人而言，幫助更大。

至於重訓，王孟祺表示尚未有確切定論，有些研究互相衝突，但是過度憋氣用力的確有可能讓眼壓上升。如果青光眼輕微、重訓強度也在適當範圍，且持續追蹤也沒有顯著惡化，還是可以進行適度的重訓；反之則建議減少重訓。另外，練習時要正常吐氣，不要持續閉氣用力。

王孟祺表示，瑜珈也是大家常做的運動，但是如果體位會讓眼球低於心臟之下，就可能導致眼壓升高，垂直距離越大、上升輻度就越大，因此像是三點倒立、下犬式等姿勢，就比較不適合青光眼患者，建議使用替代動作，讓眼球儘量不要低於心臟，同時可兼顧喜愛的運動和控制青光眼。