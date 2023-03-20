膽固醇過高會引發心血管疾病等慢性病，因此血脂數值是現代人非常重要的健康指標，營養功能醫師劉博仁表示，一名患者雖膽固醇過高，仍拒絕吃藥，在服用大蒜的萃取物「大蒜素」等營養素後，膽固醇恢復正常值，他建議，膽固醇過高者可以大蒜來降低膽固醇，但煮熟的大蒜降低膽固醇的效果可能不佳。

劉博仁在其臉書粉專上表示，他的一名患者有高膽固醇問題，但拒絕吃藥，在營養素介入下，膽固醇恢復正常值，其中一個營養素是大蒜素「Allicin」萃取物。劉博仁並引述一份研究指出，無論是生大蒜、大蒜粉、大蒜油，甚至是黑蒜，在連續攝取3個月以上，可以降低總膽固醇與低密度膽固醇（LDL），但不影響三酸甘油脂及高密度膽固醇（HDL）。

他表示，膽固醇過高者，若要藉由大蒜素來降低膽固醇，每日至少要攝取500毫克，在3至4個月後，再抽血檢查膽固醇數值，若仍無法改善，務必與醫師討論服用降膽固醇藥物的必要性。他並提醒，煮熟的大蒜可能降膽固醇的效果不佳，而腸胃不適者也不一定適合以此方式降低膽固醇。