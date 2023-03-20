周一泛歐Stoxx 600指數早市跌6.65點或1.46%，為429.66點。歐股在上周出現今年以來最大跌勢。
瑞信跌63%，暫報0.69瑞朗。在瑞士當局牽線安排之下，瑞銀周日晚間同意收購瑞信，並願意承擔至多50億瑞朗的虧損。
瑞銀早盤也大跌13%，暫報14.8瑞朗。
讓投資人感到震驚的是，瑞信總計面值170億美元的額外一級債券(AT1)將完全地註銷，惹怒了債券持有人，他們以為這些債券所受到的保護，會高於對股票的保護。
歐洲的銀行股跌3.2%，來到近3個月新低。
瑞銀(UBS)同意以30億瑞朗的價格收購瑞士信貸，但是收購價格僅為瑞信上周五收盤價的低於砍半，引發對範圍更大的銀行業危機的擔憂。歐洲股市周一早盤明顯下跌，瑞信股價重挫逾60%。
周一泛歐Stoxx 600指數早市跌6.65點或1.46%，為429.66點。歐股在上周出現今年以來最大跌勢。
瑞信跌63%，暫報0.69瑞朗。在瑞士當局牽線安排之下，瑞銀周日晚間同意收購瑞信，並願意承擔至多50億瑞朗的虧損。
瑞銀早盤也大跌13%，暫報14.8瑞朗。
讓投資人感到震驚的是，瑞信總計面值170億美元的額外一級債券(AT1)將完全地註銷，惹怒了債券持有人，他們以為這些債券所受到的保護，會高於對股票的保護。
歐洲的銀行股跌3.2%，來到近3個月新低。
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