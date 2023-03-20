文山區成行人地獄？1晚2轎車撞飛行人 全都肇事逃逸

行人地獄？台北市文山區辛亥路四段17日晚間，接連發生2起行人遭撞的肇事逃逸案件，先是晚間7時許，一輛白色轎車撞上走在行人穿越道上的59歲吳姓女子後揚長而去，不久後另名29歲劉姓女子也在附近路口遭轎車撞飛滾地一圈。警方指出，2案均已掌握肇事者身分，將通知到案後，移送台北地檢署偵辦。

警方指出，本月17日19時11分，一輛自小客車沿辛亥路四段77巷東往南方向左轉辛亥路四段，碰撞走在行人穿越道穿越道路上的行人吳女，駕駛沒有減速撞上吳女後駛離現場，經調閱路口監視器查獲肇事車輛車號，全案依肇事致人受傷由本分局偵查隊偵辦中。

同日晚間7時41分，警方再度接獲另起報案，另輛自小客車沿辛亥路五段25巷東往南方向左轉辛亥路五段，撞上走在行人穿越道上的29歲劉姓女子，劉女遭撞飛後翻滾倒地不起，駕駛同樣催油門離開現場，目前本案經調閱路口監視器後，已掌握肇事車輛車號，後續將通知車主到案，移送地檢署偵辦。

同日晚間7時許，一名29歲劉姓女子過馬路時，也遭到轎車撞上，劉女整個人騰空飛起後摔落道路。（圖／警方提供）

警方呼籲，車輛未禮讓行人依處罰條例第44條第二項汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。