前總統馬英九將於3月下旬赴陸，陸委會對此表示，希望馬前總統此行，能充分反映台灣民意堅持民主自由、捍衛國家主權的堅定立場，共同維護台灣最大利益。

前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率領青年學子與大陸學生交流，將前往南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，成為74年來首位卸任後登陸的總統。

陸委會對此以書面發表四點回應，第一，馬前總統之赴陸管制期間以及申報期間，均由其（原）服務機關總統府核列，總統府也已對外說明，收到馬前總統赴陸申報，並尊重馬前總統祭祖等相關行程規劃，及將提供此行安全的必要協助。

第二，政府的兩岸政策一貫，任何交流互動應秉持對等尊嚴、合於規範，真正促進相互理解，不應片面設置任何政治前提與終局。在當前台灣人民及國際社會普遍反對質疑中共對台脅迫及持續擴張威脅之際，我們希望馬前總統此行，能充分反映台灣民意堅持民主自由、捍衛國家主權的堅定立場，共同維護台灣最大利益。

第三，蔡總統已多次重申，兩岸交流互動應秉持理性平等、相互尊重的態度，務實處理分歧。呼籲中共當局應調整對台強制性的負面思維與統戰操作，負責任地維護台海和平，方能增進雙方人民福祉。本會也再次提醒國人從事交流活動應遵循政府政策與相關規範，避免落入中共統戰分化及干預滲透的可能風險；政治人物言行更應考量我社會觀感，避免疑慮與爭議。

第四，政府高階官員在任期間，擔負國家政策擬定與機敏公務的推動及處理，退離職後依法仍負有一定的責任與義務，與一般民眾有所不同，即便於解除赴陸管制身分後，赴陸從事相關活動，仍應考量國際視聽與社會觀感，並謹守兩岸條例及相關法令規範，維護國家整體利益。