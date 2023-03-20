侯友宜今主持深坑區行動治理座談會，與里長們握手招呼。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜上周起啟動今年度行動治理座談會，今（20日）第2站到深坑區與里長座談，會中就景美溪岸自行車道延伸至深坑老街、公車班次不足、山區住戶自來水延管、欠缺里民活動中心等議題討論，侯友宜要求各相關局處盡速妥善辦理，也請里長有問題第一時間就向區長反映，市府團隊將全力幫民眾解決問題。里長們肯定侯友宜辦理行動治理的成效，相信以後里長們提的建議，市長也都會盡心盡力完成。

侯友宜今主持深坑區行動治理座談會。（王揚傑攝）

萬順里長楊文得提到，景美溪岸自行車道延伸至深坑老街工程希望能夠加速，可帶動深坑區更大的觀光經濟。水利局表示，現已取得私有地主的租賃意願，將待租金計算確認之後，即辦理設計規畫，並向中央爭取工程補助經費。

埔新里長游貫中提出，埔新里是深坑區人口最多的里，里內卻沒有里民活動的空間，到台北市也只有1條912線公車，每到上下班尖峰時間，搭車了民眾經常擠不上公車。侯友宜承諾會請相關單位積極協助尋找空間，讓民眾有充足的地方休憩；交通局也表示會向客運公司要求增補人力，以增加尖峰時段班次。

侯友宜今主持深坑區行動治理座談會。（王揚傑攝）

對於深坑居民最關心的深坑輕軌，侯友宜表示，深坑輕軌可行性研究報告已在去年12月經交通部審查通過，捷運局今年3月6日依審查意見修正報告後，已呈報交通部轉行政院審議，行政院通過後將盡速規畫。

民政局長柯慶忠表示，自2019年深坑區各里長提案計32件，至今已完成30件，執行達成率92％。今年將持續走遍29區舉辦行動治理座談會，以行動力傾聽民意、廣納建言，達成「安居樂業」的城市願景。