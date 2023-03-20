Así ha recibido el Parque de los Príncipes a Leo Messi y Kylian Mbappé. Al argentino le han dedicado pitos, aunque también una parte del estadio le ha aplaudido. Al francés le han dedicado una sonora ovación.@diarioas pic.twitter.com/hddDQWH9cJ — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) March 19, 2023

Surely he’s done with Paris now? 🫣🤲



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法甲豪門PSG（巴黎聖日耳曼）20日坐鎮王子公園主場，卻以0比2被雷恩完封，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）賽前不但遭到球迷噓聲伺候，比賽結束後也未向現場觀眾致謝，讓外界加深梅西即將離開PSG的猜測。

梅西是PSG陣中收入第2高的球員，僅次於法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe），本季在法甲繳出13顆進球、13次助攻，不過球迷似乎不太滿意梅西的表現，賽前介紹先發陣容時，給予梅西的歡呼聲中夾帶著噓聲，姆巴佩則是獲得滿場歡呼。

20日的比賽吞下敗仗後，梅西則是迅速走回休息室，並沒有留在場中向球迷答謝，35歲的梅西與PSG的合約將於今年6月終止，根據外媒報導，梅西已經拒絕PSG初步提出的報價，雙方談判陷入僵局，內文指出PSG希望梅西能夠降薪續留，不過後者沒有讓步的想法。

雖然PSG狼狽落敗，不過根據足球數據網站《WhoScored》賽後評分，梅西全場4次射門中有2次射正，傳球成功率來到78%，獲得全隊最高的7.4分，PSG在法甲積分榜上依然有著安全的領先，但梅西對於沒有拿下比賽顯然不是很滿意。