陳姓慣竊鎖定校園籃球場對球友等人下手，3個月偷走22支iPhone，法官依竊盜及加重竊盜罪判刑。（資料照片）

陳男鎖定學校、公園籃球場打球學生及民眾，竊取球友品牌iPhone手機變賣，2019年底起短短3個月以類似手法偷走22支iPhone，變賣給二手通訊行共得款25萬5600元。警方還追出他自2017年起共賣出48支手機。法官依22個竊盜及加重竊盜罪判他，不得易科罰金部分，徒刑2年4月；得易科罰金部分，徒刑3年6月，可上訴。

34歲陳男在飲料店工作，他在2019年12月29日至2020年4月1日期間，頻繁進出位於中市的東海大學、大業國中、向上國中、惠文高中、崇倫國中、省三國小、興大附農及石牌公園、中正公園等10多處的籃球場、滑板場，趁年輕學生及民眾忙著上場打球，偷竊球友手機，順手牽羊偷走15支iPhone。

此外，他多次到打麻將場合趁隙偷iPhone手機，等對方發現手機不見後，拿出自己手機開啟尋找手機APP，假借幫忙找手機要求對方輸入帳號，騙到解鎖密碼。陳男得手後，利用電腦刪掉手機內資料，並破解密碼解鎖成空機，經「刷機」後，提高變賣價格。

警方接獲報案循線查獲，追出陳男將偷來的手機銷贓給某通訊行老闆賴女，不法所得25萬5600元，警方查訪該通訊行，查扣「販售手機清冊」，發現陳男所偷的22支手機全部銷贓給賴女，且自2016年起共賣出48支手機。

22名被害人中共有8名未成年少年，陳男在法院審理中坦承犯行，但未能與被害人達成和解。法官審酌他正值青壯，不斷竊取他人財物，依22個竊盜罪及加重竊盜罪論處判刑。