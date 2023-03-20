本季季中才從PLG新竹街口攻城獅跳槽T1聯盟桃園永豐雲豹的36歲老將林宜輝，日前確定因為左側第九根肋骨斷裂傷勢，至少要休息4周才可以重新評估傷情，甚至醫生初步評估至少要休兵6到8周，代表就算雲豹「意外」闖進季後賽首輪，林宜輝也不可能來不及宣告傷癒歸隊，只能等待下季才能宣告傷癒回歸，前提是雲豹是否願意跟他續約？或有其他變數發生？

以下是雲豹新聞稿內容，「桃園永豐雲豹職業籃球隊今(20日)宣布，前鋒林宜輝因日前出賽時與對手發生碰撞，經過醫生詳細檢查確定傷勢為左側肋骨骨折，本季無法再上場奮戰。

林宜輝在3月12日對決台灣啤酒英熊的賽事中，於首節與隊友搭配進攻時，意外與對手互撞，當下即痛苦倒地，經過檢查確認為肋骨骨折，評估需休息超過一個月，趕不及在本季回歸戰場。

雲豹球團表示，林宜輝從去年12月加盟雲豹後，在攻防兩端展現十足拚勁，並扮演資深球員要角，細心指導年輕球員，現階段他已積極投入復健，球團也將全力支持他恢復健康並早日重返球場。林宜輝本季轉隊至雲豹後，平均出賽超過30分鐘，每場可攻得9.3分、3.8籃板、2.7助攻。」