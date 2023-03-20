Acer ebii採用堅固簡約設計，流暢曲線、白色外觀及輕巧的鋁合金車架，配置的防鏽碳纖維傳動皮帶及免充氣實心防爆胎由封閉回收材料製成、且便於維修，並有後方碰撞警告系統雷達感測器、黑暗中自動開啟的頭燈及尾燈等一系列先進安全保護功能。

Acer ebii搭載高效單邊250/350W馬達搭配48V控制器區域網路和40Nm扭力性能，騎行時速可達25公里。可替換的快充電池續航力達110公里，僅需2.5小時即可充飽，ebiiRide 電力調度功能可根據目標距離調整電池用量，使電池續航力能支援全天騎乘時間。

而Acer ebii將AI技術結合大數據及ebiiGO應用程式，收集使用者使用體驗，根據騎乘條件、踩踏力量及使用者偏好的輔助程度調整。騎士能藉由藍牙將手機連接至電動輔助自行車，並從ebiiGO查看推薦路線、電池電量、騎乘速度和自動解鎖設定等資訊。

宏碁共同營運長高樹國表示，都市通勤者尋求方便、安全且更環保的移動方式，Acer ebii電動輔助自行車的AI輔助及創新安全功能，能幫助騎士騎得更遠、更快抵達目的地。智慧車輛控制箱為Acer ebii的設計重點，不僅能提供動力，更是所有功能的執行中樞。

高樹國指出，宏碁首次踏入e-bike市場，亦集結子公司的專業能力與經驗，包含聯永基的動力系統和愛普瑞的自行車運算技術。Acer ebii電動輔助自行車憑藉創新技術和創意設計，實踐宏碁的企業承諾，展現兼顧永續發展和使用者體驗的精神。