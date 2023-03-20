位於台中工業區一路72巷的台中市「市95」市場用地，總面積2,525平方公尺，建蔽率60％，容積率240％，因緊擁東海大學及中科生活圈，台中市經發局20日表示，該案徵求民間參與投資，即日起至6月13日止，將以BOT模式，結合都市計畫公共設施多目標使用，打造現代化複合型商場。

經發局說，市95市場用地，坐落西屯區福安段795地號，面積2,525平方公尺，建蔽率60％，容積率240％，現況為一完整素地，周邊多社區住宅及商辦大樓，消費客源充足。至於交通部分，由台灣大道銜接工業區一路後，僅1分鐘即可抵達，其所在區域交通便利。

經發局指出，產業發展方面，該案基地周邊人口稠密，但範圍500公尺內，缺少複合式商業設施，消費需求豐富，且基地鄰近東海大學及台中世貿中心，受惠於人潮的外溢效果，具足夠獲利及發展潛能。 經發局表示，申請人可至「台中市政府經濟發展局網際網路首頁/公告訊息/租賃、出售、促參案等招標公告。