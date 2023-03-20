女星丁寧出道多年，拍過不少影視作品，而熱愛工作的她，也相當喜歡在社群上和粉絲分享生活大小事。豈料，今(20)日稍早，她在臉書上發文曬出多張騎車時的美照，其中一張竟是「受傷流血」的模樣，讓不少人紛紛留言關心。

丁寧今日在臉書上更新一則貼文，開頭便配文寫下：「人生，就是黑色喜劇。」並透露自己我不是都被家暴，並指出原因是「騎單車時摔車」，透露自己一路騎的興奮、順暢，也很享受這種速度感，沒想到就在「心想一定要拍很多帥氣並且充滿能量的照片給大家看時，然後就摔車了。」

丁寧也在文中提及自己的傷勢，指出：「嘴唇疼痛並充滿血的味道，手腳都受傷，右手腕右肩也扭到了。」所幸門牙沒有斷，而其他都是小傷。另外，她也指出：「摔車的時候剛好有一個男士騎腳踏車經過，他過來問我需不需要幫忙。」認為自己雖不需要幫忙，但仍相當感謝男子的暖心舉動。

此外，丁寧也曬出自己的「受傷慘況」，只見照片中，丁寧的臉上並未見到明顯傷痕，而膝蓋處則有小小的破皮流血傷口。而「受傷文」也讓不少網友在底下紛紛留言讓她注意安全，更讓她注意傷口。對此，丁寧也非常感謝網友的關懷字句，不過也回覆：「但是運動不受傷真的太難了！」

丁寧曬出因摔車而導致的傷口照。(圖／翻攝自丁寧臉書)

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