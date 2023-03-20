台東池上老婦跌倒「忍痛爬行」，暖警即刻救援，送醫後無大礙。（讀者提供）

台東縣池上鄉年約75歲的曾姓阿嬤在家中大門口跌倒，自己忍痛爬行進到客廳神桌旁報警，池上分駐所警員蔡誌昇與黃暄凌獲報後趕往救援，見老婦痛苦呻吟，邊安撫阿嬤，邊通報消防員派救護車，送往關山慈濟醫院，所幸並無大礙。

「我跌倒不能動了！拜託救救我」，台東縣警察局池上分駐所昨天傍晚接獲110通報後，警員蔡誌昇及黃暄凌隨即通知消防救難人員並速迅趕往報案地點。

2名警員一進屋便看到阿嬤背靠客廳神桌角坐著。經員警詢問後得知，她在大門口跌倒，導致腰部以下無法動彈，所以用「爬行」的方式找到客廳的電話，自行撥打110報案求救。

員警請她坐在原地，不敢貿然移動阿嬤，怕對她造成二次傷害，所以請阿嬤忍耐一下，等候消防專業救護人員前來。

隨後鄰長也聞訊趕來，就在眾人合力下，順利將阿嬤以救護車送往關山慈濟就醫，所幸並無大礙。員警也聯絡到阿嬤住在東市的台屬，請他們到醫院探視阿嬤，另外請鄰長多注意目前獨居的阿嬤。

關山警察分局表示，池上分駐所警員蔡誌昇及黃暄凌發揮高度同理心，秉持救人為先的原則，順利協助阿嬤送醫治療，積極的工作態度及熱忱的服務精神，足堪表率。