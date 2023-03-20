去年底台北市議員候選人林婕麗在拜票，卻突然遭到張姓男子攻擊，張男被逮後遭起訴，他供稱因為與女友吵架心情不好才會動手攻擊林女，台北地方法院依以強暴妨害他人競選罪判刑3月，可易科罰金，緩刑2年。 褫奪公權1年。可上訴。

張男與林婕麗素不相識，他在去年11月23日早上7點多，因錢包遺失，本來想要前往台北中山警分局大直派出所報案，剛好林婕麗在大直派出所前擺放競選旗幟等物，站立在小板凳上向來往民眾爭取支持、造勢，從事競選活動。

張男因與女朋友吵架又心情欠佳，認林婕麗競選活動吵鬧且疑似對其有譏諷之意，他趨向林婕麗並以徒手抱拉方式使林婕麗跌落站立板凳，隨即以左手毆擊林婕麗頭部，致林婕麗受有頭部外傷、派出所警方聞訊到場後，隨即當場逮捕張男。

台北地院審酌張男犯罪後已坦承犯行，犯後態度尚可，依強暴妨害他人競選罪判刑3月，可易科罰金，緩刑2年，並應向執行檢察官指定之政府機關，或公益目的之機構或團體，提供50小時之義務勞務，褫奪公權1年。