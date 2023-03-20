女演員湯唯2006年出演李安電影《色戒》一舉成名，與張學友合作電影《月滿軒尼詩》，也獲得不少影展的提名肯定，之後湯唯往韓國發展，與南韓演員玄彬主演電影《晚秋》獲得多項國際影展的最佳女主角獎；近日湯唯在社群平台曬出拿到韓國導演選擇獎，表示上面一段話感動了她。

湯唯今（20）日在Instagram發文曬出一座刻有韓文的獎盃：「早上剛剛收到的～聽完上面這段話的翻譯很感動，感恩！」銀色的獎盃是韓國導演選擇獎（Director's CUT Awards）頒發，上面鐫文寫著：「一場動人的表演將被銘記很長的時間，獻給讓我們著迷的女演員湯唯尊敬與敬佩，韓國導演剪輯會頒予年度最佳女演員獎2023.02.24」。

不少粉絲在貼文底下留言，「恭喜！！恭喜！！希望您在國際的電影路上越來越好！」、「不知道要怎麼樣才可以和妳一樣寵辱不驚，堅持自我，好佩服妳！」、「實至名歸」，除了使用中文的粉絲，還有許多韓國網友送上祝賀「想看到更多湯唯的作品」、「我愛妳湯唯姐姐」。

湯唯曬出韓國導演選擇獎。（圖／tangwei_mbox Instagram）

湯唯與韓國男星朴海日主演電影《分手的決心》，奪得韓國青龍獎最佳男女主角的獎項，是本屆最大贏家，湯唯也成為歷史上第一位青龍獎華人影后，湯唯上台領獎時以中英韓三種語言致詞，感謝幕後工作人員及觀眾：「我很幸運等到了『宋瑞萊』（湯唯片中角色名），非常感謝」，精湛演技獲得全亞洲認可。