榮剛三十周年慶活動，包括台南市黃偉哲市長、台鋼集團謝裕民會長，以及集團旗下各公司董事長總經理出席，一起攜手邁向下一個30年，續創公司巔峰。

董事長王炯棻在致詞中表示，榮剛在5年前注入台鋼集團的管理方法，強調穩健經營，產品聚焦優化及綠能發展，產線組織大改造，將老舊設備復新升級，擴建優質新設備，除既有能源、航太、油氣等產業的市場外，更擴大在機械汽車產業與軍工的量能，持續發揮產銷綜效，鋪墊出長期競爭力與企業永續發展，除擴大了國際市場的占有率，也提升了公司的獲利能力和競爭力，包括營收、獲利、股價皆有大幅成長。

王炯棻指出，榮剛在2022年獲得了公司治理評鑑前5%的優異成績，展現了公司的透明度和責任感。台鋼集團謝裕民會長也在致詞中提到，近幾年地緣政治讓國際軍工需求大幅增加，榮剛的特殊鋼要做國家國防自主發展的重要後盾，成為隱形的護國神山。