（總統府提供）

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蔡英文總統今天下午接見「台英國會小組訪問團」，期待臺英雙方在維護區域和平及各領域發展上，有更多合作交流。她也祝福英國順利加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），希望英國秉持高標準的精神，支持台灣申請入會案。

台英國會小組主席史都華率領的訪問團今天與英國在台辦事處代表鄧元翰等人，由外交部次長李淳陪同，赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文表示，近年來，英國國會挺台灣的力量越來越大。像是去年2月，英國下議院在史都華發起下，舉行「台英友誼與合作」的辯論，當時，多位議員為增進台英關係積極發聲。去年11月，英國國會外交委員會也來台訪問，展現對台灣的重視。

她感謝史都華對台灣的情誼，也感謝英國，從2021年起，就多次透過G7等多邊及雙邊的平台，重申維護台海和平及穩定的重要性。「我們期待，台灣和英國不論是在維護區域和平或是各領域上面的發展，都能有更多的合作交流」。

蔡英文指出，這些年來，英國是台灣推動離岸風電產業發展的關鍵夥伴，目前已經有超過30家英國離岸風電業者在台灣設立營運辦公室。

她相信，除了離岸風電產業，台灣和英國在供應鏈韌性、網路安全、醫療生技產業等領域，也能夠相輔相成，創造雙贏發展。她祝福英國順利加入CPTPP，也希望英國秉持高標準的精神，支持台灣申請入會案，讓台灣和英國能夠持續深化夥伴關係。

隨後，史都華致詞時表示，他率領的6名國會議員代表團，一半成員來自保守黨，一半成員來自工黨，但他們都是台灣的堅定友人。台灣和英國有共通之處，像是英國是在歐洲大陸之外的島嶼，台灣是在亞洲大陸之外的島嶼。而兩國的人口不同，台灣的人口不到英國的一半，但我們有相似的態度。

他說，他們意識到台灣比英國還更加民主。經濟學人的民主指數排名中，英國排名全球第18名，台灣排名全球第10，這顯示了台灣在過去30年來，民主如此蓬勃。30年來，台灣歷經了相當大的變化，英國在800年內的變化可能還不及台灣。台灣是世界的民主燈塔。

他很高興看到台英之間在經貿上有非常深刻連結，以及許多台灣人民到英國生活、工作，非常多台灣學生到英國大學就讀，希望之後也可以看到越來越多英國學生來到台灣。